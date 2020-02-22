أحمد حلمي يعلن دخوله التاريخ بصورة

أعلن الفنان المصري، أحمد حلمي، دخوله التاريخ، اليوم السبت، بسبب صورة شاركها مع معجبيه ومحبيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقط حلمي الصورة مع جراح القلب المصري الشهير، مجدي يعقوب، أثناء تواجدهما في الحفل الختامي لـ"صناع الأمل"، الذي أقيم الخميس، في إمارة دبي الخليجية.

وعن الصورة، قال أحمد حلمي باعتزاز، إنه قابل مجدي يعقوب أخيرا، ليس هذا فحسب، بل عانقه وجلس بجواره، وتحدث معه كثيرا، وفي النهاية التقط صورة معه، واصفا ما مر به أنه "إحساس رهيب".

وأشار أحمد حلمي لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مجدي يعقوب يتمتع برهبة لا توصف، وهي النابعة من طيبته وإنسانيته، مؤكدا أنه تعرض لـ"رهبة رهيبة"، وأنه دخل التاريخ بصورته مع طبيب القلب الشهير.

يشار إلى أن أحمد حلمي أعلن في حفل "صناع الأمل"، عن تبرعه بمبلغ مليون جنيه، لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب الجديدة للقلب، التي يتم بناؤها حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تبرع أحمد حلمي خلال مبادرة "صناع الأمل" في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عين حلمي سفيرا لها.

كما حاز الدكتور مجدي يعقوب، على تكريم من حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).