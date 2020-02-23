"ميقدرش"... أول تعليق من محمد رمضان على منعه من الغناء

أصدر الفنان المصري، محمد رمضان، أول تعليق على قرار نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، بمنعه من الغناء.

وقال محمد رمضان في تصريحات لبرنامج "التاسعة مساء" على التليفزيون المصري: "قانونيا منعي من الغناء يعود لنقابة المهن التمثيلية".

وتابع قائلا "أنا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، ولا يحق لهاني شاكر نقيب الموسيقيين أن يمنعني من الغناء، وذلك وفقا للقانون".

واستمر رمضان بقوله "لو فعلها لمنع نقيب المهن التمثيلية، المطربين من التمثيل".

وطالب الفنان محمد رمضان بضم مطربي المهرجانات إلى نقابة المهن الموسيقية.

وقال رمضان: "الشباب (مطربي المهرجانات) لهم جمهور كبير، ويجب أن يدخلوا النقابة تحت بند شعبة المهرجانات".

وتحدث محمد رمضان عن حرصه على التصوير مع سياراته الفارهة وممتلكاته قائلا "تلك السيارات التي أشتريها أعرضها لأسعد جمهوري، لأني أسعى دوما لإزالة الجدار بيني وبين جمهوري وعمري ما استفزيت جمهوري".

وكان هاني شاكر قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة، أنه لن يعطي محمد رمضان تصريحا للغناء مرة أخرى.

وكان شاكر قد أصدر في وقت سابق قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، لعدم استبدال الألفاظ غير اللائقة بأغنية "بنت الجيران".