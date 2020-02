حسين الجسمي ينقذ المطربة أحلام من موقف محرج أمام الآلاف... فيديو

View this post on Instagram

‫محمد عبده، أحلام، وحسين الجسمي تألقوا في أوبريت "من التراب إلى السحاب" بمهرجان الفجيرة للفنون، والمميز في هذه الليلة كان حضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي 🙏🙏 ... وتفاصيل أكثر في لينك البايو 👇 @etbilarabi