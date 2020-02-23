محمد رمضان عن دفع باسم سمرة له: لم يكن في وعيه... فيديو

علق الفنان المصري، محمد رمضان، على دفع الفنان، باسم سمرة له في أحد حفلات الزفاف، في مقطع مصور متداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسر رمضان تصرف باسم سمرة معه، بأن الأخير لم يكن في وعيه، بحسب تصريحاته أمس السبت لبرنامج "التاسعة المساء"، المذاع على شاشة "التلفزيون المصري" من تقديم وائل الإبراشي.

وقال رمضان: "كان هذا من حفل زفاف صديق وأخ كبير من المنيب، وأنا شاهدت الفيديو وأخدت بالي، وباسم أخي وصديقي وحبيبي ولم يكن في وعيه لأنه لو كان في وعيه فإن يدي الشمال جاهزة".

ونفى باسم سمرة وجود ضغينة بينه وبين محمد رمضان، مؤكدا أن الحديث عن وجود عداوة بينهما "كلام فاضي"، بحسب تعبيره لصحيفة "الوطن" المصرية.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن باسم سمرة سبق له وأن أعلن رفضه للقب "نمبر وان" الذي أطلقه محمد رمضان على نفسه، مؤكدا في تصريحات له أن الله هو رقم واحد.

وقال: "محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر أننا حضرنا فرح مليء بالناس، واندفعوا ليصافحونا، ورمضان كان يغني، ومع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي".

ويمر محمد رمضان حاليا بعدد من الأزمات، وهي مطالبة أحد طيار له بتعويض مالي قدره 25 مليون جنيه، وذلك عن تسببه في إيقافه عن العمل مدى الحياة من جانب وزارة الطيران المدني، وتهديد صاحب أحد المطاعم له بمقاضاته، بعدما صور كليب داخل مطعمه دون إذنه، وقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، وهو ما وصفه رمضان بأنها "حرب ممنهجة" ضده.