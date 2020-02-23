معجبة كويتية توجه سؤالا محرجا لزوج أنغام خلال حفلها... فيديو

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للمعجبة وهي تسأل زوج أنغام أثناء جلوسسه بالحفل: " لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟" فأجابها بالإيجاب، لترد عليه: "يا بختك فيها".
لو سمحت إنت جوز أنغام صح؟ يابختك فيها 😂 pic.twitter.com/8TFnWRsG3t— عَمروُ أحمدْ (@amrO27med_) February 19, 2020
وأحيت أنغام الحفل، السبت الماضي، ضمن احتفالات اليوم الوطني بالكويت.
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💚💚 #حفل #انغام #الكويت Dress by @ziadnakad Styled by @newk_z
وعلى الرغم من الشعبية التي تتمتع بها في الكويت، أصبحت أنغام، هي أكثر الفنانات العربيات غناء في المملكة العربية السعودية.
وتعليقا منها على منحها ذلك الوصف، وصفت أنغام نفسها بـ"المحظوظة"، وذلك خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".
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