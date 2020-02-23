ناصر القصبي يتصدر "تويتر" بسبب "فضيحة" في القضاء السعودي

تصدر اسم الفنان السعودي، ناصر القصبي، قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.

وأصبح اسم القصبي رائجا على موقع التدوينات القصيرة، بعد أنباء نشرتها وسائل إعلام سعودية، عن فصل قاض طلق امرأة من زوجها، ثم تزوجها مسيارا.

وأعاد الخبر لأذهان المغردين، مشهدا من إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر "طاش ماطاش"، والتي أدى فيها ناصر القصبي مشهداً مماثلاً قبل عدة سنوات.

#ناصر_القصبي



أخبار عن فصل قاضي في القصيم وإحالته للمحاكمة بعد أن طلّق زوجة من زوجها ثم الزواج منها مسيار. والذي ذكّر المغردين بإحدى حلقات طاش ماطاش حيث أدّى فيها ناصر القصبي نفس القِصة قبل سنوات. pic.twitter.com/pmMAfJQEBj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 23, 2020

فصل قاضي في القصيم لأنه طلق زوج من زوجته، ثم تزوجها (مسيار)

*وش وضع الزوجة اللي تقبل بالطلاق من زواج (علني)، وتتزوج زواج (مخفي)؟

*عرفتوا الحين ليش كان الوعّاظ يطالبون بمقاطعة #طاش_ما_طاش وأعمال #ناصر_القصبي؟ وتمادى بعضهم لحد التكفير؟

(لأنه كان فاضحهم في وقت كانت الناس فيه تقدسهم) pic.twitter.com/ScljWKDQpm — إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 23, 2020

حلقات #طاش_ما_طاش صرنا نشوفها بالواقع هو المسلسل الوحيد بالعالم العربي سوا الخيال قبل الواقع #السعودية #القضاء طاش ما طاش جعل من الخيال حقيقة. 😂😂 — Naser (@10_syy) February 23, 2020

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصدر خاص بها، صدور قرار بفصل قاض بالقصيم وإنهاء خدماته تأديبيا، ومن ثم تحويله للنيابة لمحاكمته، بعد تأييده طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا، إضافة للعديد من التهم الأخرى.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، خروج مسلسل الجزء الثالث من مسلسل "العاصوف"، من بطولة ناصر القصبي، من سباق دراما رمضان هذا العام، وذلك بسبب الجدل الذي أثاره المسلسل بجزئيه الأول والثاني، وعدم تقبل فئة كبيرة من الشعب السعودي له، إذ اعتبر البعض أنه يهدف للإساءة إلى المجتمع السعودي في فترة السبعينيات.