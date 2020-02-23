أحد أبطال "باراسايت" الفيلم الحائز على أوسكار: نأمل أن يحسن العلاقات الثقافية بين كوريا واليابان

عبر أحد أبطال الفيلم الكوري الجنوبي الحائز على جائزة أوسكار هذا العام، "باراسايت"، اليوم الأحد، عن أمله في أن يساعد في تحسين العلاقات الثقافية بين اليابان وكوريا، والتي توترت بسبب النزاعات، بما في ذلك الخلاف التجاري الذي نسب العام الماضي.

وقال الممثل سونغ كانغ هو، الذي يلعب دور رب عائلة "كيم"، التي تمثل الطبقة السفلى في أحداث الفيلم، إنه سعيد بالترحاب الحار الذي لاقاه الفيلم من جانب المعجبين اليابانيين، متمنيا أن تستمر العلاقات بين البلدين في التحسن، بحسب وكالة رويترز.

وقال سونغ للصحفيين في نادي الصحافة الوطني الياباني: "آمل أن نتمكن من العودة إلى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وأن يكون لدينا اهتمام ببعضنا البعض، اليابان وكوريا دولتان وثيقتان ويمكنهما ربط ثقافات بعضهما البعض".

وتعقيبا منه على استحسان الجمهور للفيلم في اليابان، آمل سونغ كانغ هو، أن يشجع الفيلم على تبادل الثقافات بين كوريا واليابان.

وقررت كوريا الجنوبية، في أغسطس/ آب 2019، استبعاد اليابان من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم، ردا على قيود التصدير التي فرضتها طوكيو على سيئول.

ودخل "باراسايت" التاريخ، بكونه أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار، الممتد إلى 92 عاما، كما أنه أول فيلم كوري جنوبي يفوز بالأوسكار على الإطلاق.

وحصل الفيلم على 4 جوائز أوسكار، شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونغ جون-هو وأفضل فيلم روائي دولي.

ويتناول الفيلم قصة عائلتين من كوريا الجنوبية، هي عائلة "باك" الثرية وعائلة "كيم" الفقيرة، وهي قصة تعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ومست وترا حساسا لدى الجمهور في العالم.