الإطاحة بأشخاص أسسوا عصابة من 100 طفل

تمكنت السلطات الفرنسية في مدينة بوردو من الإطاحة بأربعة أشقاء قاموا بتأسيس شبكة سرقة وسطو تستغل عشرات القصر تحت التهديد والإكراه لتنفيذ الجرائم.

ووفق ما نقلت تقارير صحفية فرنسية، يقوم الأربعة أشخاص باستغلال ما بين 50 و100 طفل ينحدرون من دول عربية.

وتخصصت العصابة في سرقة الأشياء الثمينة من مجوهرات ومبالغ مالية ومركبات وكميات كبيرة من الأدوية، حيث يتم إعطاء الأطفال مواد مخدرة من أجل إذهاب عقلهم وعدم الشعور بأية رهبة خلال تنفيذهم عمليات السطو.

وخلال عملية دهم منزل التشكيل العصابي، صادرت الشرطة عددا كبيرا من الهواتف المحمولة والدراجات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات والمجوهرات الذهبية ومركبتين و589 صندوقا من الأدوية وما يزيد على 37 ألف يورو نقدا.

وكشفت السلطات أن العصابة تقوم ببيع المسروقات في السوق السوداء داخل بلد مشكليها الأم، ما يحقق لها أرباحا طائلة.