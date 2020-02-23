قرش يعض رجل من ذراعه... والأخير يكشف كيف تغلب عليه بأبسط الطرق

نجح راكب أمواج النجاة بطريقة مدهشة من مواجهة مرعبة أمام سمكة قرش مفترسة باغتته وقامت بعضه من ذراعه.

وقال نيك مينوغ إنه نجا بتسديده ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش، بقبضة يده، بحسب صحيفة "نيوزلند هيرالد".

ووقع الحادث على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.

وأضاف صاحب الـ60 عاما أنه تذكر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها، لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين، ويبدوا أن السمكة تضررت كثيرا من الضربتين.

#LISTEN Surfer Nick Minogue was bitten by a Great White shark while surfing at Pauanui Beach yesterday. He told Jim Mora about the terrifying encounter. https://t.co/PGKEPc2oZQ — RNZ (@radionz) February 23, 2020

وتابع أنه بين الضربتين تراجعت السمك المفترسة قليلا وتخلى فكها عن لوح التزلج، مما أتاح له لاحقا الهروب منها.

وكان مينوغ وحيدا عندما تعرض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدا عنه، وقد هب لنجدته بعدما سمع صراخه.

وأوضح خبراء أن أثار عضة السمكة تشير إلى أنها تنتمي إلى فصيلة القرش الأبيض، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.

يذكر أن الرجل النيوزيلندي، لم يصاب سوى بجروح سطحية في ذراعه.