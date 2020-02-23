العلاقة بين الموت المفاجئ وإذابة الدهون بتناول الماء البارد والدافئ

تحدث طبيب سعودي، عن العلاقة بين الموت المفاجئ، وإذابة الدهون، وربط الحالتين، بتناول الماء البارد والساخن.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، أوضح الطبيب السعودي، المتخصص في أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك علاقة بين تناول الماء البارد ، بعد مجهود بدني عنيف، والإصابة بالسكتة القلبية، كما أن هناك تأثير بين تناول الماء ساخنا وإذابة الدهون.

وقالت الصحيفة السعودية، إن الطبيب السعودي يقول إن "تناول الماء البارد بعد المجهود البدني أو الرياضة العنيفة مباشرة، ليس له علاقة بالموت المفاجئ".

ويقول الطبيب السعودي، إنه لا توجد علاقة بين شرب الماء الساخن يوميا، على معدة خاوية، وإذابة الدهون وتخليص الجسم من السموم.

ولفت الصحيفة إلى أن بعض الباحثين يتحدث عن أن هناك علاقة بين تناول الماء الساخن أو الدافئ، صباحا، وتنقية جهاز المناعة من السموم والفضلات الأيضية المتراكمة فيه.