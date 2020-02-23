تحذيرات للسعوديين من حدث يقع لأول مرة هذا العام

من المتوقع أن تشهد مرتفعات جبل اللوز في السعودية، تساقط للثلوج بغزارة عالية قد تكون الأقوى لهذا الموسم.

ووفقا لما نقله موقع "طقس العرب"، تتحرك نحو المملكة كتلة هوائية باردة قادمة من شرق أوروبا عبر الأراضي المصرية ثم مباشرة نحو شمال غرب المملكة مساء يوم الاثنين.

ستؤدي الكتلة لخفض درجات الحرارة بشكل كبير في عموم المناطق الشمالية والشمالية الغربية، تترافق بتساقط الثلوج بغزارة على مرتفعات جبل اللوز.

وناشدت الأرصاد بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة تتناسب مع الإنخفاض الكبير على درجات الحرارة، إضافة إلى ضرورة القيادة بحذر صعودا ونزولا من جبل اللوز خشية الإنزلاقات.