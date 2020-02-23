"سونيك القنفذ" يواصل تصدر إيرادات السينما

واصل فيلم الرسوم المتحركة "سونيك القنفذ" تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 26.3 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد "كول أوف ذا وايلد"، حيث حقق 24.8 مليون دولار، وهو من بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "بيردز أوف براي" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت سبعة ملايين دولار، وهو بطولة مارجوت روبي وماري إليزابيث وينستيد وجورني سموليت بيل وكريس ميسينا ومن إخراج كاثي يان.

If you haven't seen #SonicMovie there's still time...if you've seen it 10 times, there's still time! Grab your tickets to the #1 movie of all time! 🎟️ ➡️ https://t.co/mQCGHOBZMT pic.twitter.com/OIl9Kubwvx — Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) February 23, 2020

وجاء فيلم الرعب الجديد "برامز: الفتى الثاني" في المركز الرابع إذ حقق ستة ملايين دولار، وهو من بطولة كيتي هولمز وكريستوفر كونفيري ورالف اينسون ومن إخراج وليام برنت بيل.

وظل فيلم المغامرات الكوميدي "باد بويز فور لايف" في المركز الخامس محققا 5.9 مليون دولار، وهو من بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.