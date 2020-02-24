استطلاع عالمي... دولة عربية في المرتبة الأولى لسعادة الزبائن

كشف استطلاع عالمي شمل أكثر من 16 ألف شخص حول العالم، عن احتلال إحدى الدول الخليجية للمرتبة الأولى لسعادة الزبائن.

الاستطلاع الذي أجرته شركة "آفايا" للاتصالات، منح مملكة البحرين المعيار الذهبي، تلتها في الاستطلاع الهند والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لصحيفة "البلاد" البحرينية.

البحرين احتلت المرتبة الأولى في 6 قطاعات من ضمن 7 استند إليها الاستطلاع وهي، "المصارف، الطيران، المرافق، الاتصالات، البيع بالتجزئة، التجارة الإلكترونية، والفنادق.

وحصلت مملكة البحرين على نتيجة 71.3 نقطة ضمن مؤشر سعادة العملاء، الذي تعتمده الشركة، متقدمة بشكل كبير على متوسط نتائج الاستطلاع التي وصلت إلى 61.1 نقطة، فيما تذيلت الأرجنتين سلم الترتيب بحصولها على 50 نقطة فقط.

وسجلت المملكة أعلى نسبة رضا بين العملاء ضمن الفئة العمرية من مواليد 1946 حتى 1964، بينما حصدت الفئة العمرية من مواليد منتصف الستينات حتى منتصف الثمانينات النسبة الأدنى، رغم وجود اختلاف بسيط بين الفئتين.