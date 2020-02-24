باسم سمرة ردا على إهانة محمد رمضان له: الشيطان سايقه وأدعوه إلى تحدي... فيديو

رد الممثل المصري، باسم سمرة، أمس الأحد، على إهانة الفنان محمد رمضان له والتقليل من شأنه، أثناء استضافته السبت في برنامج "التاسعة مساء"، المذاع على "التلفزيون المصري".

وكان رمضان في البرنامج، قد فسر دفع باسم سمرة له، في مقطع مصور متداول، بأنه "لم يكن في وعيه، ولو كان في وعيه فإن يده الشمال جاهزة لضربه".

وردا على تصريحات محمد رمضان الأخيرة، قال باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا مقدرش أرد عليه، أنا ابن ناس ومتربي".

ثم دعا باسم سمرة محمد رمضان إلى تحدي، وهو أن يشاركه بطولة فيلم روائي قصير مدته 10 دقائق، لكي يحكم الجمهور على موهبة كلا منهما، ويحدد من هو "نمبر وان" الحقيقي.

وتابع باسم سمرة: "أنا أحب رمضان، ولكن الشيطان سايقه، كنت محتضنه، وكان مثل أخي ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده، ماذا أقول لأمي وبناتي عن الهبل الذي يقوله، ما تصحى يا ابني لنفسك، أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك، تعالى مناظرة واترك الحكم للجمهور، لكن لا يظهر على التلفزيون يقلل مني ويشتمني، خاصة إذا كان عيل صغير".

ويمر محمد رمضان حاليا بعدد من الأزمات، وهي مطالبة الطيار أشرف أبو اليسر له بتعويض مالي قدره 25 مليون جنيه، وذلك عن تسببه في إيقافه عن العمل مدى الحياة من جانب وزارة الطيران المدني، وتهديد صاحب أحد المطاعم له بمقاضاته، بعدما صور كليب داخل مطعمه دون إذنه، وقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، وهو ما وصفه رمضان بأنها "حرب ممنهجة" ضده.