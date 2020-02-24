تعرف على سبب تبديل ترامب لألوان ملابسه فور وصوله إلى الهند... صور

استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألوان ملابسه بسرعة فور وصوله إلى أحمد آباد في الهند، لافتا بذلك أنظار الآلاف الهنود الذين احتشدوا لاستقباله.

وانطلق الرئيس الأمريكي من الولايات المتحدة مرتديا معطفا أزرق طويلا وربطة عنق حمراء اللون، بينما ظهر عند استقباله في الهند مرتديا بزة سوداء داكنة مع ربطة عنق صفراء لامعة.

Why did Trump wear a yellow tie for his India visit? #NaMosteTrump #TrumpInIndia

https://t.co/M5t9XSpDN7 — India Today (@IndiaToday) February 24, 2020

​وذكر موقع "indiatoday"، أن اللون الأصفر في الهند هو اللون المرتبط بالسعادة والدفء وأشعة الشمس، كما أن الهندوسية تعطي اللون الأصفر في أهمية كبيرة ضمن شعائرها الخاصة، حيث أنه يدل على المعرفة والعلم الروحاني، كما أنه أيضًا يرمز للون الربيع في الهند.

​ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد في غرب الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.