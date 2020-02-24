"دولتنا وقحة"... أول تعليق من إليسا على عدم منع الطيران إلى إيران

أعربت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن استيائها من عدم إصدار الحكومة اللبنانية، قرارا رسميا بوقف الرحلات من إيران، وذلك بعد الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.

وغردت إليسا باستنكار عبر حسابها على موقع "تويتر": "دولتنا وقحة، لا أجد كلمة تعبّر أكتر عن الذي يحدث. وحتى إذا كان المصابين جايين من الفاتيكان، وقّفوا الرحلات من هناك!! ولكن لكي لا يغضب حزب الله لن نوقف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هذا العالم! وفوق هذا وكله الوقحين يقولوا لنا لا داعي للهلع!".

دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع! — Elissa (@elissakh) February 24, 2020

​وقال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، اليوم السبت، لـ"سبوتنيك"، إنه يجب اتخاذ إجراءات احترازية بحق المسافرين القادمين من بلدان فيها كورونا مثل الصين وكوريا وإيران وغيرها من البلدان.

وعن إمكانية توقيف الرحلات الجوية من وإلى إيران، قال عراجي: "بعيدا عن السياسة، من الناحية الطبية من المفترض توقيف السفر من وإلى إيران لوقت معين، وهذا الموقف طبي وليس سياسي، حتى العراق أقفل المجال الجوي، وهي إجراءات إحترازية وطبية لمنع انتقال المرض إلينا".

وكان وزير الصحة اللبنانية حمد حسن قد أعلن في مؤتمر صحفي، الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة وصلت إلى لبنان قادمة من إيران.

وأكد الوزير أنه لن يتم أخذ أي إجراء بوقف الرحلات إلّا بعد التشاور مع رئيس الحكومة حسان دياب واللجنة الوطنية المكلفة، معتبرا أن هذا "التدبير سابق لأوانه وقد يكون له تبعات هلعيّة أو إحترازيّة، وهذا الموضوع نتابعه ونبني على الشيء مقتضاه".

ووفقا لآخر البيانات فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 77159 حالة، توفي منهم 2592 شخصا، في حين تعافى 24734 شخصا من المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.