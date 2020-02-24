السلطات الهندية تبذل مجهودا لإبعاد الحيوانات الضارية عن طريق ترامب... صور

ومع استعداد دونالد ترامب لزيارة المدينة الأثرية الشهيرة في ولاية أوتار براديش، اليوم الاثنين، تم وضع مدينة أغرا القديمة تحت قفل أمني مع تحذير السكان من اعتراض طريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارته لضريح "مغولي" الذي يعود إلى القرن السابع عشر.

​وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، فإن تهديد الماشية الضالة والكلاب والقرود في المدينة يبقي السلطات أهبة الاستعداد، لأن الحيوانات معتادة على العيش بشكل طبيعي بين البشر في المدينة.

واحتجزت سلطات أغرا حوالي 200 بقرة شاردة والكثير من الثيران في الساعات الـ 48 الماضية ونقلتها إلى ملاجئ مختلفة في ضواحي المدينة، بعيدًا عن طريق ترامب، كما تم تحذير أصحاب الماشية باحتجاز قطعانهم في المنازل وتحت السيطرة اليوم الاثنين.

وفي حملة على الكلاب الضالة يوم السبت الماضي، قامت الهيئة المدنية بتجميع واحتجاز الكلاب حول المعالم السياحية، وتم القبض على أكثر من 40 كلبًا لإبعادهم عن الأنظار قبل وصول ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المدينة.

Doggy Taj has escaped the clutches of the Nagar Nigam in Agra and found refuge at the ASI office.



Stray cattle and dogs have been rounded up and packed off to Gaushalas ahead of the #TrumpTajTrip pic.twitter.com/LIVPSZnftL — Shreya Dhoundial (@shreyadhoundial) February 24, 2020

​ويعود السبب الحقيقي لقلق السلطات الهندية إلى حوادث الاعتداءات المتكررة على الزوار من قبل الأبقار والقردة على وجه الخصوص، وتم الإبلاغ عن آخر حادث في شباط/ فبراير الجاري، حيث تعرض سائح من الدنمارك لهجوم من قبل بقرة طائشة بالقرب من بوابة أحد المعالم الأثرية وأصيب بجروح خطيرة.