الفنانة أماني التميمي توضح سبب طلبها مليوني دينار مقابل "شم إبطها"... فيديو

علقت الفنانة الكويتية أماني التميمي، على حقيقة فيديو لها مثير للجدل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الفيديو كان عبارة عن مزحة مع رفيقتها".

وقالت التميمي في لقاء تلفزيوني على قناة "atv" الكويتية، إنها لم تتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه السرعة ويثير كل هذه الضجة، مبينة أنه لم يكن في حسابها الخاص، رغم اعترافها بأن هذا الفيديو يعد خرقا للعادات المجتمعية بالكويت.

وانتشر فيديو للفنانة أماني التميمي لمحادثة مع صديقة لها على موقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة من الانتقادات تقول فيه"اللي حابب يشم ريحة إبطي يدفعلي مليونين".

وأوضحت التميمي، أنها تعمل مسوقة لإعلانات المنتجات حول البشرة والتجميل وأدوية طبية منوهة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون طبيبة تجميل ولكن لم تشأ الظروف.

وأكدت أن متابعيها غالبيتهم فتيات ولا تقوم بشراء "لايكات" على السوشيال ميديا، معلقة على الحياة الخاصة بين سارة الكندري وزوجها قائلة إن ”ما يفعلانه حرية شخصية رغم اختراقهما بهذا الظهور العادات والتقاليد".