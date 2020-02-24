قبل إطلاقه... تسريب مواصفات هاتف "أوبو فايند إكس 2"

كشفت وثيقة مسربة لهاتفي "أوبو فايند إكس 2 برو"، و"أوبو فايند إكس 2"، جزء من تفاصيل التصميم الجديد للهاتف، بحسب تقرير نشره موقع متخصص في التقنية.

© Photo / Pixabay//StockSnap أخطاء شائعة نقوم بها عند شحن الهاتف الذكي "جيز تشاينا"، إن الهاتفين حصلا على شهادة البلوتوث من هيئة تعرف اختصارا باسم "Bluetooth SIG"، مشيرا إلى أن النسختين هما "أوبو فايند إكس 2 برو"، و"أوبو فايند إكس 2".

وتابع: "مع اقتراب موعد إطلاق الهاتف الجديد، بدأت بعض التقارير تتحدث عن مواصفات هذا الجهاز"، مضيفا: "وفقا لشهادة البلوتوث، يتميز (أوبو فايند إكس 2 برو)، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية.

ويحمل الهاتف الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وتتضمن تطبيق فوف، وأخرى بدقة 12 ميجابكسل وزوم بصري (10x)، وكاميرا ثالثة بتقنية ثلاثية الأبعاد لقياس العمق".

ولفت الموقع إلى أن كاميرا الهاتف الأمامية، تحمل مستشعرا بدقة 25 ميغابكسل وأخرى بعمق 2 ميجابكسل، وبدقة (4K).

وأوضح أن الهاتف مجهز بشاشة بدقة "WQHD"، مقاسها 6.7 بوصة، بإمكانية اللمس المتعدد، وتدعم دقة عرض (2560 * 1440 بكسل)، وسرعة تحديث 120 هرتز، بينما يحمل معالج هاتف (أوبو فايند إكس 2) الرئيسي علامة "كوالكوم سنابدراجون 865"، ثماني النواة.

وبحسب التقرير يدعم الهاتف الجديد، شبكات الجيل الخامس من نوع "SA/NSA"، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن هذا الهاتف الذكي سيكون أول من يستخدم تقنية التركيز التلقائي المتعدد الاتجاهات، التي تعد الجيل القادم من تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل.

ولم يكشف التقرير عن حجم البطارية، لكن الهاتف يأتي مزودا بتقنية الشحن فائق السرعة من شاحن "65W SuperVOOC"، بينما أشار إلى أن مؤتمر أوبو العالمي، الذي كان مقررا له في 22 فبراير/ شباط الحالي، سيتم الكشف عنه في 6 مارس/ أذارالمقبل.