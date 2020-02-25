​عقب أمطار غزيرة... الأرصاد المصرية تعلن موعد تحسن حالة الطقس

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية يوم الاثنين في ظل استمرار فرص سقوط أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح شاهين أن حالة التحسن في الأحوال الجوية تبدأ على القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، والأربعاء على كل المناطق، في ظل غياب فترة سطوع الشمس.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تبدأ في التحسن بداية من يوم الأربعاء، حيث تسجل على القاهرة والوجه البحري 21 - 9، السواحل الشمالية 12 - 10، شمال الصعيد 22 - 8، جنوب الصعيد 24 - 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 15.

وشهدت السواحل الشمالية والقاهرة أمس الاثنين سقوط أمطار بشكل غزير، في ظل توقع الهيئة زيادة كمية الأمطار إلى آخر يوم الاثنين.