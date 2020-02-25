تلتهم ضحيتها من الداخل إلى الخارج... فيديو يوثق مدى قوة كائنات طفيلية مجهرية

وتم التقاط الفيديو عن طريق العالم ريتشارد كيربي، ويظهر فيه كائن صغير ينتمي إلى القشريات، مصاب بطفيلي مجهري قوي يسمى vampyrophyra pelagica.

وتلتصق الكائنات المجهرية بهيكل القشريات الخارجي ثم تطوقها على شكل كيس وقائي، وتظل نشطة، حتى إصابة الكائن القشري.

وعند إصابة الكائن، تخرج الطفيليات مصاصة الدماء من الأكياس الوقائية وتدخل إلى جسم الكائن من خلال الجروح وتبدأ بالتغذية على السيتوبلازم المكون الرئيسي الذي يملأ الخلية، لتتآكل الجثة من الداخل وصولا إلى الخارج.

وكان كيربي قادرا على التقاط هذا الحدث باستخدام التصوير الفوتوغرافي المسمى darkfield microscopy، وهي واحدة من بين تقنيتين تستخدم لتصوير الحياة المجهرية.