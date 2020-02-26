فيديو... فرس نهر يفاجئ رواد محطة وقود

مفاجأة كبيرة تعرض لها العاملون ورواد إحدى محطات الوقود في سانت لوسيا في جنوب أفريقيا، إثر ظهور مباغت لفرس نهر.

وكان المشهد غير مألوف وفق تأكيدات عمال المحطة، على الرغم من تواجد أفراس النهر بكثافة في المنطقة.

WATCH: It was just a casual Sunday evening stroll for a hippo who lumbered into an Engen garage in St Lucia much to the delight of customers and staff.@TimesLIVE pic.twitter.com/wZc7KNlN6D — Suthentira Govender (@SuthentiraG) February 24, 2020

وينصح زوار المنطقة باستمرار بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء لأعينها، إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

يذكر أنه رغم الحجم الهائل، يستطيع فرس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترا في الساعة.