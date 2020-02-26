قرد يفر من عملية تنهي خصوبته مع انثيين... فيديو

هرب قرد البابون، يوم أمس الثلاثاء، من شاحنة في سيدني (أستراليا)، كانت توصله إلى مشفى خاص بالحيوانات لإجراء عملية قطع القناة المنوية، التي كانت ستنهي خصوبته.

ووقع الحادث في الطريق إلى المشفى، حيث تمكن القرد من فتح قفل الشاحنة والهروب مع انثيين أخريين كانتا معه.

وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد، أن الإناث رافقة القرد البالغ من العمر 15 عاما لإبقائه هادئا.

وبحث المسؤولون عن الحيوان حتى قام شاهد عيان بتصوير مقطع فيديو للحيوانات الثلاثة قرب موقف للسيارات، حيث تم القبض عليهم بعد ساعة تقريبا من فرارهم.