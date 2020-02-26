المصممون: زي ميلانيا ترامب يشبه بدلة الكاراتيه

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بزيارة للهند، وتعد هذه الزيارة الأولى له لهذا البلد، حيث كان بصحبة زوجته ميلانيا، وابنته إيفانكا.

ومن المعروف أن كل ظهور للسيدة الأولى الأمريكية، يسبب ردود فعل متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي. وكون هذه الزيارة تعد الأولى لزوجة الرئيس الأمريكي، فيجب أن تكون ملابسها مميزة.

Дональд и Мелания Трамп, Иванка Трамп и Джаред Кушнер посетили гала-ужин в президентском дворце в Нью-Дели https://t.co/FRUaiU5jBI pic.twitter.com/0P9RKqjRmH — Новости NewsTes (@xpshiscoa) February 26, 2020

وظهرت ميلانيا بزي أبيض اللون بالإضافة إلى وشاح أخضر من " Atelier Caito from Herve Pierre"، حيث أعلنت الشركة عبر حسابها على "إنستغرام" أن المصممين اقتنوا نسيجا هنديا قديما قيما، تم نسجه في بداية القرن العشرين.

كما قامت الشركة أيضا بنشر صورة أولية للزي قبل خياطته، وقطعة من قماش الوشاح الهندي القيم.

ومع ذلك، فإن جهود المصممين لم تثر إعجاب الجمهور، وأثارت موجة من الانتقادات، حيث أعلن بعض المستخدمين أن زي السيدة الأولى يشبه إلى حد كبير بدلة الكاراتيه، بينما رأى آخرون تشابهاً لا يمكن إنكاره مع زي العاملين في المستشفى.

بينما قالت إحدى مستخدمات موقع "تويتر" إن ميلانيا جميلة جدا بهذا الزي.

Ну какая же Мелания красивая, я не могу! pic.twitter.com/7jTtWzmuxi — NASTYA (@iamjustnastya) February 25, 2020

وأشارت بعض التقارير الإعلامية أن سعر زي ميلانيا ترامب يصل إلى 3000 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى الهند، يوم الاثنين، حيث بحث زعيما البلدين كامل نطاق العلاقات الثنائية الرئيسية بما فيها مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.