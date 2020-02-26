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17:07 GMT26 فبراير/ شباط 2020
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    حفظا لروائع السينما العربية... مهرجان البحر الأحمر يرمم رائعة شاهين "الاختيار"

    © Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
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    رممت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم المخرج المصري يوسف شاهين "الاختيار"، لعرضه في الدورة الافتتاحية للمهرجان ضمن برنامج العروض الكلاسيكية.

    مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    أكثر من 100 فيلم في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر في جدة السعودية
    يعد الفيلم من روائع السينما العربية، وهو عن قصة للأديب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ. ويسلط الفيلم الضوء على الحياة العامة من خلال الواقع الشخصي، ويقدّم تحليلاً عميقاً للنفس البشرية عبر جريمة قتل غامضة، كاشفاً النقاب عن خفايا المجتمع المصري إبّان حرب يونيو/ حزيران 1967.

    الفيلم بطولة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والممثل عزت العلايلي، إلى جانب نجوم الشاشة هدى سلطان، ومحمود المليجي، ويوسف وهبي، وضيوف الشرف مديحة كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسعد أردش.

    وبحسب بيان للمهرجان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يأتي ترميم الفيلم عبر علاقة تعاون "فريدة" بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ووزارة الثقافة المصرية.

    © Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
    سعاد حسني وهدى سلطان وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري يوسف شاهين

     

    ويعرض الفيلم بحضور عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين (غابي ورمزي وماريان خوري)، ضمن باقة من 15 فيلماً كلاسيكياً، عشرة منها تم ترميمها بدعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

    وفي هذا السياق أكّد مدير المهرجان محمود صبّاغ "أنه حدث كبير أن يعرض فيلم ليوسف شاهين على الشاشة الكبيرة في بلادنا؛ نشعر بالفخر أن ترتبط مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتراث المخرج الراحل عبر ترميمها لأحد أعماله".

    يُذكر أن المؤسسة كانت قد قامت بترميم فيلمين نادرين للفنان والمصوّر السعودي الراحل صفوح نعماني هما "الحج إلى مكة" (1963) و"جدة ما بين عامي 1954 و1968". كما يعرض المهرجان تسعة من أعمال رائد سينما الواقعية الجديدة خيري بشارة في احتفالية خاصة بمسيرته الفنية.

    © Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
    المخرج المصري يوسف شاهين

    وتقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من 12 إلى 21 مارس/ آذار 2020 في جدة التاريخية، وتتبنى شعار "تغيير السيناريو".

    © Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
    سعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين

    ويعتمد المهرجان على السينما كمنصة للتعبير والاكتشاف، ويهدف عبر مبادراته وأنشطته على مدار العام إلى دعم وتنمية صناعة السينما السعودية الواعدة، وإلهام جيل جديد من الجمهور في جميع أنحاء المملكة، وإثراء المشهد الثقافي بما يحاكي التغيرات والتحوّلات التي يشهدها مجتمعنا، وذلك عبر تشجيع الحوار والانفتاح والتبادل الثقافي والفكري.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفن, السعودية, السينما, السينما في السعودية, التراث السينمائي, مهرجان, البحر الأحمر, يوسف شاهين
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