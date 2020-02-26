فنان خليجي يدخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا"

ونشر حساب "المجلس" الكويتي، صورة للفنان الكويتي، عبد الله بو شهري، تظهر وجوده في "الجحر الصحي" تحسبا لاحتمالية إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الحساب أنه تم احتجاز الفنان الكويتي في الحجر الصحي، عقب عودته إلى الكويت قادما من إيران.

وأرفق "المجلس" تغريدته بصورة يظهر فيه الفنان عبد الله بو شهري مرتديا كمامة على وجهه ويسير داخل الحجر الصحي، الذي سيكون مضطرا للمكوث فيه للتأكد من سلامته وعدم حمله فيروس "كورونا".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، ليل الخميس - الجمعة، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران. pic.twitter.com/GoBzDTw6AS — المجلس (@Almajlliss) February 25, 2020

​وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96.5 في المئة من الإصابات مسجلة في الصين.

من جانبه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" دون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، مضيفا أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

فيديو / كويتيون من داخل الحجر الصحي في فندق الكوت يحتلفون بالعيد الوطني. #كورونا_الكويت pic.twitter.com/F8Vf2IG88R — المجلس (@Almajlliss) February 25, 2020

​وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.