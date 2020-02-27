صور استثنائية لأسد يصطاد زرافة بمفرده

وليس من المعتاد أن يقوم ذكر الأسد بصيد فريسته، وتحديدا بمفرده، حيت تعتمد عملية الصيد على الإناث.

وتصطاد الأسود عادة في مجموعة منظمة وتختار فريسة واحدة محددة، حيث تصل سرعة اللبؤات إلى 59 كيلومترا في الساعة.

وتعتمد الأسود على التسلل للاقتراب من الفريسة بنحو 30 مترا تقريبا، قبل شن هجوم سريع وقصير بالقفز عليها من الخلف.

وتعتمد تقنية الأسود في قتل الفرائس على الخنق، وقطع الأكسجين عن المخ.