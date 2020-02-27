عقب اختفائه ليومين... العثور على أشلاء موظف داخل حديقة حيوانات

عُثر على أشلاء موظف في حديقة حيوانات في لاهور الباكستانية، وتحديدا داخل حظيرة للأسود.

وقال شودري شفقات، مدير الحديقة المساعد: "عثرنا على ملابسه داخل حظيرة الأسود، ثم وجدنا جمجمته وعظامه عندما حضر عاملون لتقديم الطعام إلى الحيوانات".

وكان الشاب صاحب الـ18 عاما ويدعى محمد بلال، يقوم بأعمال متفرقة في الحديقة قبل اختفائه يوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".

Remains of teenager found in lion enclosure at Pakistan safari park https://t.co/wZzaSYO1AM pic.twitter.com/2nmvpzeTA2 — Reuters (@Reuters) February 26, 2020

وقال مدير الحديقة إنه لا يعرف السبب وراء تواجد بلال داخل حظيرة الأسود، مشيرا إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وأكد مسؤول في الشرطة، أن المحققين يطلعون على ما صورته كاميرات المراقبة في الحديقة لتحديد ملابسات ما حدث.