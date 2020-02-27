سعودي يصبح بين أغنى الأطباء في العالم بثروة تتجاوز ملياري دولار

أصبح طبيب الأطفال السعودي، سليمان عبد العزيز الحبيب، أحد أغنى الأطباء في العالم، بعد تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الخدمات الطبية عند أعلى النطاق التقييمي، بحسب تقرير.

وتبلغ حصة الحبيب في الشركة التي تحمل اسمه 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، بناءً على سعر بيع السهم المعلن عند 50 ريالًا. تعتزم الشركة بيع 17.4 مليون سهم في الاكتتاب العام.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تدير المستشفيات والعيادات والصيدليات والمختبرات الطبية في جميع أنحاء المملكة وكذلك في دبي والبحرين.

ويعمل لدى المجموعة أكثر من ألفي طبيب. ويعد الاكتتاب العام لها هو الأول في السعودية منذ طرح شركة أرامكو في عملية اكتتاب جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، تسعى شركة الحبيب إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد.

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أسس الحبيب البالغ من العمر 68 عامًا، شركته في عام 1993 بعدما شغل منصب كبير الأطباء ورئيس أطباء الأطفال في مستشفيين حكوميين بالرياض.

ويصنف عدد قليل جدًا من الأطباء بين أغنى الناس في العالم، ويعد أغناهم هو المؤسس المشارك لشركة "إتش سي إيه هيلث كير" توماس فريست، بثروة صافية تصل إلى 13.1 مليار دولار.