سلطان عمان يستضيف ضاحي خلفان في المنام

قال نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إنه رأى منامًا يجمعه بسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، في أجواء احتفالية.

وكتب خلفان في تغريدة: "رأيت في منامي أنني في ضيافة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وكنت أمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة وقد أظهر لي اهتماما ورعاية أشعرتني بالرضا".

وأضاف: "ثم بعد ذلك رأيت أنني أتوجه الى حفل يقيمه أبناء الإمارات في السلطنة وأنا رافع راية الإمارات كي أشارك في الاحتفال".

رأيت في منامي أنني في ضيافة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وكنت أمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة وقد اظهر لي اهتماما ورعاية اشعرتني بالرضا ..ثم بعد ذلك رأيت أنني اتوجه الى حفل يقيمه ابناء الامارات في السلطنة وانا رافع راية الامارات كي اشارك في الاحتفال..اللهم اجعله خيرا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 28, 2020

​واعتلى ابن طارق الحكم في السلطنة بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، عن 79 عاما، ولم يكن السلطان متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فحسب.

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد، الذي كان وزير التراث والثقافة، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل، قابوس.

وأصدر سلطان عمان الجديد مرسوما يقضي بتعديل النشيد الوطني، وإبدال كلمات كانت تشير إلى سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.