الرئيس الشيشاني يهزم المصارع الروسي إميليانينكو بعد أن تحداه علنا على "إنستغرام"... صور

شارك المصارع الروسي المختص بالفنون القتالية المختلطة MMA، ألكساندر إميليانينكو، والرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في نزال انتظره طويلا متابعو الرئيس الشيشاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قديروف قد نشر مقطع فيديو على صفحته عبر "Instagram" في كانون الأول/ ديسمبر 2019، تحدى فيه إميليانينكو في مبارزة مباشرة بينهما، ودعا متابعيه لاختيار القواعد التي ينبغي تنظيم القتال على أساسها.

وقبل ألكساندر التحدي، ومنح قديروف الحق في الاختيار، بين قواعد الملاكمة أو MMA ، لتنظيم قواعد النزال.

ونشر إميليانينكو عبر حسابه على "Instagram" اليوم الجمعة صورا للنزال وعلق عليها: "لم يرحمن صديقي رمضان! لقد ضربني بقسوة بكلتا يديه".

ويواصل المصارع الروسي تحضيراته استعدادا لمواجهة ماجد إسماعيلوف في نزال ضمن دورة ACA 107 للفنون القتالية المختلطة، التي ستقام في موسكو يوم 3 أبريل المقبل.