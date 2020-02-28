الرئيس الشيشاني يهزم المصارع الروسي إميليانينكو بعد أن تحداه علنا على "إنستغرام"... صور

وكان قديروف قد نشر مقطع فيديو على صفحته عبر "Instagram" في كانون الأول/ ديسمبر 2019، تحدى فيه إميليانينكو في مبارزة مباشرة بينهما، ودعا متابعيه لاختيار القواعد التي ينبغي تنظيم القتال على أساسها.
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Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? 🤔Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? 👊🏻Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... 💪🏻И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???😉😉😉🤜🏻🤛🏻⏳
وقبل ألكساندر التحدي، ومنح قديروف الحق في الاختيار، بين قواعد الملاكمة أو MMA ، لتنظيم قواعد النزال.
ونشر إميليانينكو عبر حسابه على "Instagram" اليوم الجمعة صورا للنزال وعلق عليها: "لم يرحمن صديقي رمضان! لقد ضربني بقسوة بكلتا يديه".
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Сегодня меня мой Друг Рамзан @za_kadyrova_95eng не жалел! Бил жестко с обеих рук!
ويواصل المصارع الروسي تحضيراته استعدادا لمواجهة ماجد إسماعيلوف في نزال ضمن دورة ACA 107 للفنون القتالية المختلطة، التي ستقام في موسكو يوم 3 أبريل المقبل.
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