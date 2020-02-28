نجيب ساويرس مدافعا عن أغاني المهرجانات: إحنا الجمهور أحرار نسمع اللى نحبه

دافع رجل الأعمال المصري الشهير، نجيب ساويرس، عن أغاني المهرجانات في ظل ما تتعرض له من هجوم في مصر على المستوى الرسمي، وما أثير من جدل حولها.

وتحدث ساويرس في تغريدة له عبر تويتر، عن أغنية بنت الجيران للمغني حسن شاكوش، قائلا: "بنت الجيران... مزعلاكم فى إيه؟ دى حتى دمها خفيف وضحكتها شربات... و بام بام برضه مالها وإحنا رايحين نسهر... شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم.. إحنا الجمهور أحرار نسمع اللى نحبه!".

بنت الجيران ... مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ....و بام بام برضه مالها و احنا رايحين نسهر ....شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم .. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 28, 2020

وأثارت تغريدة ساويرس تفاعل الجمهور، الذي انقسم إلى مؤيد ومعارض لرأي ساويرس، حيث رد عليه أحد المتابعين، قائلا: "أنت تجيب شكوش لحد عندك و يغنهالك"، فرد عليه ساويرس بدوره: "هجيبه فى عيد ميلادى لو وافق"، وقال آخر: "مكنتش أعرف إن ذوق حضرتك منحط كدا"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "منحط جدا".

هجيبه فى عيد ميلادى لو وافق ..😊 https://t.co/vx3QA9h4Zu — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 28, 2020

يذكر أن أن إحدى أغنيات المغني المصري حسن شاكوش كانت قد وصلت إلى المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود".

وتفوق شاكوش، مطرب المهرجانات، بأغنية "بنت الجيران"، على أغاني لنجوم عالميين حيث حلت في المركز الثاني بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة في أسبوع واحد فقط.