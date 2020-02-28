دولتان عربيتان في القائمة... أفضل الوجهات السياحية لعام 2020

ومازالت العاصمة البريطانية لندن تتربع على المركز الأول في القائمة منذ العام الماضي، بينما تراجعت مدينة نيويورك من الترتيب الـ13 إلى المركز الأخير.

وعن مدينة لندن، فقد كتب الموقع عنها أنها تشتهر بمتاحفها وناطحات سحابها وجسورها وقصورها منها قصر باكنغهام والذي تقدر زيارته بـ24 جنيه استرليني، ومن المميز أيضا أنك تقدر أن تخطو على خط غرينتش ذي الدرجة صفر، من حيث يبدأ حساب التوقيت العالمي.

The magnificent London big Ben in England… pic.twitter.com/dcJX2WTbCq — 4Dimension Tours (@4dimensionT) February 27, 2020

وبالنسبة للسياحة العربية، فتراجعت إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، من المركز العاشر إلى الـ12، ومدينة مراكش المغربية، من المركز التاسع إلى الـ21.

وتحتفظ العاصمة الفرنسية باريس بالمركز الثاني منذ العام الماضي، والتي تشتهر بمتحف اللوفر الضخم وقصر فرساي مقر الحكم الملكي وقوس النصر وبرج إيفل، أما جزيرة كريت اليونانية، فخطفت المركز الثالث من روما، والتي تراجعت إلى المركز الخامس.

وكريت هي إحدى الجزر اليونانية، ويوجد فيها موقع الآثار المينوسية التي يعود أقدمها لـ7000 عام قبل الميلاد، بالإضافة إلى القلاع والأديرة والكنائس التاريخية.

وتقدمت جزيرة بالي الإندونيسية من المرتبة الخامسة إلى الرابعة، وتتميز بغابة القرود المقدسة وجبل ماونت باتور البركاني الذي يصعده الكثيرون لمشاهدة شروق الشمس، فيما احتفظت مدينة فوكيت في تايلاند بالمركز السادس من العام الماضي، وتشتابه طبيعتها مع طبيعة بالي.

I want to travel the world with my bestfriend (•ө•)♡ and this is Bali Indonesia Y'all♥️ i assume that Bali has a beautiful view also🌊🌺 pic.twitter.com/PcJH4BjUlv — sieerina◍•ᴗ•◍ (@bOugainvill3a) February 26, 2020

أما مدينة برشلونة الإسبانية فتراجعت من المركز السابع إلى التاسع، وتشتهر بكاتدرائية برشلونة ومتحف بيكاسو، وتلتها اسطنبول التركية في المركز العاشر، التي تتميز بمتحف آيا صوفيا وقصر الباب العالي وجسر البوسفور.

وحصلت مدينة مراكش المغربية على المرتبة الـ21 في القائمة السنوية، بأزقتها التاريخية وسوقها وساحة جامع الفنا ومسجد الكتيبة الواقع بقلب المدينة ومدرسة بن يوسف وضريح السعديين.

أما دبي، وهي الدولة العربية الثانية في القائمة، فتفوقت على مراكش المغربية، بفارق 9 مراكز، إذ احتلت المركز الـ12 بمعلم برج خليفة (829.8 متر) المبنى الأطول في العالم ومول دبي ومتحف دبي ودبي القديمة ومنزل شيخ سعيد آل مكتوم.

برج خلیفه یا برج دبی آسمان‌خراشی در شهر دبی امارات متحدهٔ عربی است. این برج با ۱۶۳ طبقه قابل استفاده و ۸۲۸ متر ارتفاع، در حال حاضر بلندترین سازه و آسمان‌خراش ساخته شده به دست انسان است. ساخت این برج از ژانویهٔ ۲۰۰۴ آغاز شد و در روز چهارم ژانویهٔ ۲۰۱۰ گشایش یافت.#یابندگان pic.twitter.com/O5bIjjx0OM — yabandegangroup (@yabandegangroup) February 24, 2020

وكان لليابان نصيب كبير من قائمة موقع "تريب أدفايزور" السنوية لأفضل الوجهات السياحية لعام 2020، إذ احتلت المركزين 23 و24 على التوالي بالعاصمة طوكيو ومدينة كيوتو اليابانية.