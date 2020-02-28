لاعب الزمالك يتبرع بقميصه في مباراة السوبر لصالح العمل الخيري

تبرع لاعب نادي الزمالك المصري، طارق حامد، بقميصه الذي خاض به مباراة السوبر ضد النادي الأهلي، في إمارة أبوظبي الخليجية، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية.

وشاركت مسؤولة المؤسسة الخيرية، عبر حسابها على "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة لها مع لاعب الزمالك طارق حامد، عقب تبرعه بقميصه، وأشارت إلى أنه تم بيعه في مزاد بمبلغ 5200 دولار أمريكي.

وتوج نادي الزمالك بطلا لكأس السوبر المصري، مساء الخميس 20 فبراير/ شباط الجاري، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي، بضربات الجزاء الترجيحية، في مباراة السوبر التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك بطولات السوبر المحلية لـ 4، مقابل 11 للأهلي.

وكان الزمالك قد تُوج، في الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري، بكأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على "الترجي" التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.