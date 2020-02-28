شيرين رضا لابنتها: لا تقولي أنا بنت عمرو دياب

قالت النجمة المصرية شيرين رضا، إنها تحث ابنتها نور دائما على عدم قول إنها ابنة المطرب عمرو دياب.

ووجهت شيرين رضا رسالة إلى ابنتها نور، خلال حديثها لبرنامج "أراب وود تي في"، "قلت لبنتى متقوليش أنا نور عمرو دياب، مفيش حاجة اسمها كدة.. بنتي لازم تشتغل ولازم تاخد بالها من نفسها".

وأشارت إلى أنها تحث ابنتها نور دائما على ضرورة تحملها المسئولية، وعدم الاعتماد على اسم والدها النجم عمرو دياب.

View this post on Instagram رسالة شيرين رضا لإبنتها نور @shereenredaofficial A post shared by ArabWood (@arabwoodtv) on Feb 27, 2020 at 6:28am PST

وكانت الفنانة شيرين رضا انضمت أخيرا لأسرة فيلم الغسالة، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره الأيام الماضية في إحدى الشقق في منطقة الزمالك.

وتعود شيرين رضا إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "اتجاه عكسي" من 15 حلقة، وتكتبه مريم نعوم وتخرجه مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.