نيزك ينفجر في وضح النهار في سماء كرواتيا.. فيديو

ونشر سائق السيارة مقطع الفيديو على فيسبوك، حيث سقوط نيزك ومن ثم انفجاره.

وأفاد الاتحاد الفلكي الكرواتي، أن الانفجار وقع على ارتفاع أكثر من 30 كيلومترًا، واستمر صوت الانفجار لبضع ثوان وتم سماعه في جميع أنحاء شمال كرواتيا.

في وقت سابق، سقط نيزك ضخم، في قرية سيكيجسا في كاريليا شمال غربي روسيا.