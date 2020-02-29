سمكة أم تمساح.. شاهد مخلوق غامض يثير رعب البريطانيين

ونشرت والدة الصبي، كلير، الذي وجد المخلوق الصور على فيسبوك، حيث يبلغ طول هذا الحيوان الغريب أكثر من 70 سنتيمترا ولديه فك ممدود بعشرات الأسنان الحادة المرعبة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن كلير، "لقد وجد ابني الحيوان في طريقه إلى المدرسة، وبدا وكأن شخصا ما قد تركه على ضفة النهر عن عمد".

وأثارت الصور مناقشات حارة بين المستخدمين حول نوع هذا المخلوق.

Could be the infamous alligator gar fish? pic.twitter.com/WabSN8nYty — Tru Justice (@FarRightGirl) July 9, 2019

ووفقا للخبراء من الممكن أن ينتمي الحيوان إلى فصيلة أسماك الرمح التي تنتشر في أمريكا الجنوبية، ويصل طول هذه الأسماك إلى مترين تقريبا وتزن أكثر من 45 كغم في بيئتها الطبيعية.