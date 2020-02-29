أمريكي يحتجز تمساحا في قبو منزل والسلطات تتحرك.. فيديو وصور

أنقذت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية تمساحًا يبلغ من العمر 25 عامًا بعد احتجازه في قبو منزل بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان السلطات المحلية، أن رجلاً كان يحتجز التمساح بشكل غير قانوني في قبو منزله في منطقة غروفربورت.

ودعت السلطات وزارة الزراعة في ولاية أوهايو للتعامل مع القضية مع اكتشاف الحيوان.

ووقع الحادث يوم 27 فبراير/شباط ووفقا للشرطة، قام المتهم بتسليم التمساح الذي تم نقله إلى محمية في ولاية كارولينا الجنوبية.

في وقت سابق، أعلن مدير حديقة حيوان في مدينة زيوريخ السويسرية، قتل تمساح بعدما أطبق بفكيه على يد حارسة في الحديقة.