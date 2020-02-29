"كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف... صور

وضع المطرب السوري، جورج وسوف، قواعد صارمة، للحاضرين عزاء والدته، والذي أقيم في كنيسة مار إلياس - ببلدية كفرون رفقة في سوريا.

وشارك الإعلامي اللبناني، نيشان، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا من العزاء، ظهر خلالها وهو برفقة وسوف، وصورة أخرى للافتة في العزاء كتب عليها: "عذرا.. حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل.. التوقيع: كورونا".

وعلّق نيشان: "في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف، هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين. رحم الله أمّ أبو وديع".

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع.❤️ pic.twitter.com/ExS2s457Pw — نيشان (@Neshan) February 29, 2020

وتوفيت والدة ​جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما، في يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت الصلاة على جثمان الراحلة بكنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا، كما أقيم العزاء في صالة الكنيسة.

وأكد معاون وزير الصحة السوري، أحمد خليفاوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، الخميس، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقال خليفاوي: "منذ بداية الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، اتخذت سوريا الإجراءات اللازمة لهذا المجال على كافة الأصعدة، ابتداء من المعابر الحدودية حيث تم رفع الجهوزية من خلال العاملين في هذه المراكز، والنقاط الطبية المتواجدة ورفدها بعيادات متنقلة وسيارات إسعاف وأطقم طبية على مدى 24 ساعة لبيان حالة الوافدين إلى سوريا من ناحية وجود أعراض أو حرارة مرتفعة أو ما شابه".

يذكر أن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية ضمن سوق لبيع الحيوانات البرية، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وفرضت السلطات الصينية، في 23 كانون الثاني/يناير، حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءا، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".