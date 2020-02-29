فيلم إيراني ينتقد عقوبة الإعدام بها يقتنص جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي

فاز فيلم "لا يوجد شر" (ذير إز نو إيفل) للمخرج الإيراني محمد رسولوف بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي، اليوم السبت.

ويتناول الفيلم، الذي تم تصوير سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية، قصة 4 أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم، بحسب وكالة رويترز.

ولم يسمح لرسولوف بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة، وتسلمت ابنته باران التي تمثل في هذا الفيلم أيضا الجائزة بدلا منه.

وقالت: "إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت فإنني حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة. ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول هذه له".

The Golden Bear of the 70th #Berlinale goes to "Sheytan vojud nadarad" (There Is No Evil) by #MohammadRasoulof! pic.twitter.com/U8CnR15TTS — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

وقال جيريمي أيرونز رئيس لجنة التحكيم وهو يصف الفيلم إنه يحكي "أربع قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية".

وأضاف أن الفيلم "يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة".

The Golden Bear for Best Film of the 70th #Berlinale goes to "Sheytan vojud nadarad" (There Is No Evil), directed by #MohammadRasoulof and produced by Mohammad Rasoulof, Kaveh Farnam, and Farzad Pak. pic.twitter.com/JaRLwGBkGR — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

وحصل الفيلم الدرامي (نيفر ريرلي سمتايمز أولويز) للمخرجة إليزا هيتمان على المركز الثاني وجائزة الدب الفضي. ويتناول الفيلم قصة مراهقتين في الريف الأمريكي تتحديان نشطاء مناهضين للإجهاض وتتحديان أيضا الفقر والتحرش النفسي والعقلي وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية للإجهاض الذي تحتاجه إحداهن.

وحصل المخرج الكوري الجنوبي هونج سانجسو على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم "المرأة التي ركضت" (ذا ومان هو ران) ويتناول قضايا الصداقة بين النساء والوحدة والرجال المتطفلين.