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00:00 GMT01 مارس/ آذار 2020
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    قطط من فصيلة بريطانية خلال المعرض الدولي زفيزدا 2018 للقطط في موسكو

    بـ 6 طرق... الحيوانات الأليفة تمنحك صحة أفضل

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    تستطيع الحيوانات الأليفة، أن تمنحك صحة أفضل، لأن وجود الشخص معها لفترات محددة، له 6 فوائد إيجابية، أبرزها تحسين الحالة المزاجية، والشعور بالسعادة.

    آنّا أورفلي
    © Sputnik . Lobna Shaker
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    يقول موقع "ويب إم دي"، إن الحيوانات الأليفة لها دور فعال في تحسين الحالة المزاجية للأشخاص، وجعلهم يشعرون بمزيد من الهدوء:

    وأورد الموقع 6 فوائد للحيوانات الأليفة، عندما يقوم الشخص بالوجود معها لفترات محددة كل يوم:

    1- صحة القلب

    تشير الأبحاث إلى أن، الأشخاص، الذين يربون الكلاب، أقل عرضة لأمراض القلب من غيرهم، كما أنها تساهم في ضبط ضغط الدم.

    2- مقاومة الضغوط

    تساهم تربية القطط في جعل الشخص أكثر هدوء، وتساعد على الاسترخاء، بحسب الموقع الأمريكي، الذي أشار إلى وجود العديد من الفوائد الصحية الإيجابية لامتلاك حيوانات أليفة.

    3- الناحية الاجتماعية

    تساهم القطط والكلاب في منح الأشخاص، خاصة الأطفال مهارات أكبر، خاصة أن استجابتها لحركاتك وكلامك تكون دائمة إيجابية، وهو الأمر، الذي ربما لا يكون متوفرا من الأشخاص العاديين.

    4- الحالة المزاجية

    تجعلك القطط والحيوانات الأليفة تشعر بسعادة دائما، خاصة أنها ربما تساهم في القضاء على شعور بعض الأشخاص بالوحدة.

    ويقول خبراء إن القطة ربما تمنحك شعورا بالسعادة، يساهم في جعل حياتك أفضل.

    5- تحسين المناعة

    يقول الموقع، إن بعض الدراسات تقول إن تربية الحيوانات الأليفة، ربما تساهم في تقوية مناعة الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال، الذين يتربون في بيئة لا يوجد فيها حيوانات أليفة، ربما تكون مناعتهم أقل.

    6- علاج التوحد

    يقول الموقع، إن تربية الحيوانات الأليفة، له فوائد إيجابية، في دعم الأطفال المصابين بمرض التوحد، مشيرا إلى أن بعض الباحثين، يقول إن الأطفال، الذين يحتكون بالحيوانات الأليفة، تكون استجابتهم أفضل من غيرهم.

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    الكلمات الدلالية:
    حيوانات أليفة, الكلاب, القطط
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