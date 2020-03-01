لهذا السبب... 10 آلاف خطوة في اليوم لا تمنحك قواما رشيقا

قال باحثون أمريكيون، إن المشي لا يمثل الطريقة السحرية لفقدان الوزن، كما يعتقد البعض، الذين يظنون أنه يساهم في في احتفاظهم بجسم رشيق.

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن المشي 10 آلاف خطوة، في اليوم، ليس طريقة سحرية، للاحتفاظ بوزن خفيف، مشيرة إلى أن الباحثين الأمريكيين ، اكتشفوا، أنه لا يوجد قدر من المشي يمكن أن يمنع زيادة وزن الجسم.

وقال الباحثون، إن حجم السعرات الحرارية، التي يتناولها الشخص، هي المسؤولة عن التحكم في الوزن، بالزيادة أو النقصان، رغم أن هناك فوائد أخرى للمشي، وتأثيره الإيجابي على الصحة الجسدية والعقلية للإنسان.

وبحسب الدراسة، التي أجراها الباحثون، فإن "المشي 10000 خطوة، يحرق فقط حوالي 500 سعرة حرارية، وهو ما يعادل طبق البطاطس في وجبة ماكدونالدز الكبيرة"، مشيرة إلى قول بروس بيلي، أستاذ علم فيزيولوجيا الرياضة في جامعة بريغهام يونغ، أن "تمرين المشي بمفرده ليس دائما الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على الوزن أو للتنحيف".

وأضاف: "يجب أن نسعى دائما، للحصول على عدد كبير من الخطوات اليومية، حيث يؤدي ذلك إلى أنماط حياة أكثر استقرارا، من خلال زيادة النشاط البدني وتحسين الصحة العقلية".