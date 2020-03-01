الأطباء يحددون الوجبات الصحية الأنسب لعشاء متأخر

أعلن الأطباء أن الوجبات الخفيفة الأنسب لعشاء في وقت متأخر يجب أن تحتوي على أقل من 200 سعرة حرارية.

وأشار الخبراء أن الأطعمة مثل سمك السلمون والخضروات أو الأفوكادو والبيض مناسبة لتناول العشاء في وقت متأخر، بالإضافة إلى ذلك يوصي الأطباء بموز هريس مع بذور اليقطين والبطاطا الحلوة والحمص مع الخضار النيئة وتارت الكرز والكيوي مع الفستق، بحسب ما نقله موقع "هيلث نيوز".

ومع ذلك، أكد الخبراء أن الوجبات الخفيفة المتأخرة يجب ألا تصبح عادة وأن تناول الطعام قبل النوم يجب أن يكون فقط في حالة شعور قوي بالجوع.

وأظهرت خبيرة التغذية الأسترالية سيوزي باريل، أن وجبة الفطور التي تساعد في إنقاص الوزن يجب أن تكون غنية بالبروتينات.

في وقت سابق، كشفت دراسة طبية حديثة، أن الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل البيض تساعد في القضاء على دهون البطن نهائيا.