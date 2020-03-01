فنانة مصرية تنشر لها صورة مرعبة... تبكي كـ"الأطفال"

شاركت الممثلة المصرية، فريدة سيف النصر، أمس السبت، صورة مرعبة لها، بعد إصابتها بمرض مجهول.

وتظهر سيف النصر في الصورة وهي بوجه متورم بشدة، وطلبت من جمهورها أن يدعوا لها بالشفاء.

وقالت لجمهورها عبر منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إنها تبكي مثل الأطفال بسبب الورم الذي في وجهها، مؤكدة أن الذي في الصورة حقيقة وليس ماكياج، وأنها استيقظت في منتصف الليل وهي تصرخ من شدة الألم.

ولفتت فريدة سيف النصر، إلى أن هذه رابع مرة تتعرض فيها لعارض غريب في وجهها، وأن يتصادف هذا مع توقيت غير مناسب بالمرة، وهو تصويرها لأحد الأعمال الفنية.

وسردت سيف النصر خلال منشور طبيعة مرضها، إذ وصفته بأنه غريب حتى أن طبيبها لم يصل لتشخيصه، قائلة: "الدكتور نفسه بيسأل فيه إيه؟ هو أنا اللي هعرف يا دكتور".

وأثارت فريدة سيف النصر الجدل مؤخرا، عقب تصريحاتها للإعلامي المصري وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، بنهاية 2019، والتي تحدثت فيها عن غيابها عن الساحة الفنية، وأسباب ارتدائها الحجاب ثم خلعه.

وتعتبر فريدة سيف النصر، من ممثلات الثمانينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أفلامها السينمائية "الشقة من حق الزوجة" من بطولة محمود عبد العزيز، و"مين فينا الحرامي"، من بطولة عادل إمام.