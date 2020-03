هاني شاكر يسخر من أغنية محمد رمضان الجديدة ويصفها بكلمة واحدة... فيديو

View this post on Instagram

⭕ "انت جدع💪" هي الأغنية الجديدة لـ ⁧‫#محمد_رمضان‬⁩ واعتبرت رد منه على منتقديه ومن دعا لمقاطعته بعد قضيته الشهيرة مع الطيار، والتي تزامنت أيضاً مع قرار النقابة بعدم منحه تصريح لأي حفلة جديدة.. فما هو موقف ⁧‫#هاني_شاكر‬⁩ من هذا العمل؟ شاهد المزيد من الأخبار و الفيديوهات في لينك البايو @etbilarabi