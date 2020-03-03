أول رد فعل من حسام حبيب عقب الحكم بحبسه لإدانته بالشروع في قتل منتج

وأصدرت محكمة مصرية حكمها بحبسه حبيب لمدة عام كامل وتغريمه 10 آلاف جنيها.
ووفقا لما نشره موقع "في الفن" المصري، حرر ياسر خليل محضرا ضد الفنان حسام حبيب ادعى فيه أن الأخير توجه إلى منزله برفقة مجموعة من الأشخاص وأشهر في وجهه السلاح الناري محدثا إصابات له.
الحكم بحبس #حسام_حبيب زوج #شيرين_عبدالوهاب لمدة عام وغرامة مالية لاتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال زوجته #شيرين سابقاً#نجوم #مشاهير #اخبار_الفن pic.twitter.com/jUz63Wv9HZ— 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 2, 2020
وأشار مكتب المحاماة الموكل بالدفاع عن خليل، إلى أن حسام حبيب اتهم أيضا المنتج ياسر خليل بالشروع في قتله أيضا ولكن المحكمة برأت الأخير وأدانت زوج الفنانة شيرين.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حددت جلسة التاسع من أبريل/نيسان المقبل لنظر الاستئناف المقدم من حسام حبيب.
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