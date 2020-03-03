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    شركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018

    أصحاب "آيفون" قد يحصلون على نصف مليار دولار

    © AP Photo / Mark Lennihan
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    قد يحصل بعض مالكي هواتف "آيفون" على 25 دولار من شركة "أبل" الأمريكية، بعد أن وافقت على دفع تسويات مالية تصل إلى نصف مليار دولار.

    أبدت "أبل" استعدادها لدفع تعويضات تتراوح من 310 مليون إلى 500 مليون دولار، من أجل إغلاق ملف القضية، التي تعود إلى عام 2017، المتهمة فيها بتعمد إبطاء نماذج قديمة من هواتف "آيفون"، لكي تجبر عملائها على شراء طرازات حديثة، وتحقيق المكاسب، بحسب صحيفة "نيوروك تايمز" الأمريكية.

    شركة أبل في نيويورك، الولايات المتحدة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / Andrew Kelly
    ميزة خفية في تحديث "أبل" الجديد تطيل من عمر بطارية "آيفون"
    وما دفع "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" على دفع تلك التسويات المالية الضخمة، بعدما اضطر العديد من مستخدميها إلى إنفاق مئات الدولارات، لشراء هواتف "آيفون" جديدة، في الوقت الذي لم تكشف "أبل" صراحة عن السبب وراء إبطاء بطاريات الهواتف القديمة.

    وقال المستخدمون وقتها، في قضية "تعمد إبطاء البطاريات"، إنه لو كانت "أبل" أبلغتهم أن الحل لمشكلتهم يكمن في شراء بطاريات جديدة، لما كانوا اشتروا هواتف جديدة.

    وسيحصل أصحاب هواتف "آيفون"، الذين تم تسميتهم في الدعوى الجماعية، على ما يقرب من 3500 دولار لكل واحد منهم، بينما سيتم توزيع ما تبقى من أموال التسوية على مالكي طرازات هواتف "آيفون 6" و"آيفون 6 إس" و"آيفون 7" و"آيفون إس إي"، الذين يستوفون شروط الأهلية المتعلقة بنظام التشغيل لديهم.

    ويمكن أن يزيد أو ينقص مبلغ 25 دولار، اعتمادا على عدد المطالبات المرفوعة، وأي رسوم ومصروفات قانونية إضافية أقرتها المحكمة.

    لكن، لا يزال يتعين على القاضي الفيدرالي في سان خوسيه، كاليفورنيا، الموافقة على دفع "أبل" لتلك التسوية المالية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    واتهم عملاء "أبل" في ديسمبر/ كانون الأول 2017، أنها أبطأت بطاريات هواتفهم، لإجبارهم على شراء هواتف جديدة، لكن الشركة ردت وقتها بأنها تهدف إلى معالجة مشاكل بطاريات الليثيوم أيون القديمة، التي من شأنها أن تغلق الهواتف فجأة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, آيفون 6, آيفون, شركة آبل, آبل, أبل
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