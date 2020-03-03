شاهد معركة شرسة بين ثعبان ضخم وقط بري

معركة حامية الوطيس، نشبت بين ثعبان ضخم وقط بري، قبل أن يتدخل السكان المحليون في بلدة لاس لاجيتاس بالأرجنتين، لإنهائها.

ووثق مقطع فيديو المعركة التي شهدت قيام الثعبان بالالتفاف حول القط البري بينما يكافح الأخير من أجل النجاة.

وفي النهاية تمكنت مجموعة من السكان المحليين، من فصل كلا الحيوانين وإطلاق سراح القط من قبضة الثعبان.