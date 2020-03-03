الطائر أبو قرن الجنوبي يلتهم أخطر أفعى في العالم...فيديو

وأظهر الفيديو، الذي نشره موقع "نيوز فلار" طائر أبو قرن الأرضي الجنوبي متنقلا في أحد الحقول بمقاطعة ليمبوبو في جنوب أفريقيا، قبل أن يباغت أفعى كانت تزحف على العشب ويأخذها في منقاره ويواصل السير.

وبعد لحظات يقوم الطائر بابتلاع الأفعى حية، والتي تعد الأخطر في العالم، حسب الموقع.

هذا النوع من الأفاعي واسع الانتشار في أفريقيا وتسبب لدغتها آلاما حادة تليها بثور دموية، وتكون نتيجته قاتلة في بعض الأحيان.

أما بالنسبة لطائر أبو قرن الأرضي الجنوبي، فهو يعيش في السافانا الأفريقية ويتغذى على الحشرات وعلى الضفادع والسحالي، بالإضافة إلى الثعابين.