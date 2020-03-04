سارق محترف يصطاد عقد "فيرزاتشي" بصنارة صيد... فيديو

سجلت عدسة الكاميرا، في مدينة أسترالية، عملية سرقة نفذها لص باستخدام صنارة صيد، ليسرق عقدا ثمينا من تصميم "فيرزاتشي".

وقام اللص بتحطيم نافذة المتجر، الواقع في أحد أفخر أحياء مدينة ملبورن، ليدخل صنارة صيد من خلال الفتحة التي أحدثها في واجهة العرض، ويقتنص عقدا من تصميم العلامية التجارية الشهيرة "فيرزاتشي".

Do you recognise this man?



We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.



🔗https://t.co/m89487MaIB

📞Crime Stoppers on 1800 333 000 pic.twitter.com/DSu2PuzYpM — Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020

واستغرقت محاولات السارق، بحسب موقع "سكاي نيوز" حوالي 3 ساعات، ليستطيع بعدها سحب العقد من منصة عرض المجوهرات في المتجر.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللص فشل بمحاولاته الأولى التي استخدم فيها صنارة صيد صغيرة، لكنه نجح لاحقا بعد أن استخدم صنارة كبيرة، ليسحب العقد، الذي تقدر قيمته بنحو 700 دولار، من رقبة تمثال العرض بخفة وبراعة.